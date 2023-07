Danjuma Milan, dalla Spagna: manca solo questo per il via libera del Villarreal. Tutti gli ultimi aggiornamenti

Dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Arnaut Danjuma. Come riportato da Relevo, il giocatore sarebbe sempre più vicino al Milan.

Ci sarebbe infatti l’accordo per lo sbarco in rossonero del giocatore, ma il Villarreal darà il suo via libera solo se verrà inserito l’obbligo di riscatto perchè teme che l’olandese possa perdere valore.

