Danjuma Milan, trattativa in corso con il Villarreal sulla formula dell’operazione: cosa manca per la fumata bianca

Non solo Chukwueze, il Milan parla con il Villarreal anche per Danjuma. Tra i due sarebbe proprio quest’ultimo il più semplice da prendere: la Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha svelato i dettagli del possibile affare.

I rossoneri vorrebbero chiudere il suo arrivo in prestito a 4 milioni di euro con diritto di riscatto, mentre il Villarreal vorrebbe inserire l’obbligo. Ci sono tutti i presupposti affinché la trattativa vada in porto.

The post Danjuma Milan, trattativa in corso: cosa manca per la fumata bianca appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG