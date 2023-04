Domenico Danti, attaccante della Virtus Verona, ha parlato dopo la vittoria contro la Juventus Next Gen: le dichiarazioni in conferenza

Domenico Danti, attaccante e capitano della Virtus Verona, ha parlato in conferenza dopo la vittoria sulla Juventus Next Gen.

VITTORIA E PESO DELLA VIRTUS – «Sicuramente avevamo di fronte una squadra molto tosta. Sono partiti molto bene, erano tanto aggressivi e squadre così ti mettono in difficoltà, anche perchè sono bravi tecnicamente. Dopo il gol siamo stati bravi a reagire dopo i primi 15 minuti di loro pressione. Siamo usciti da vera Virtus, abbiamo tenuto il pallino del gioco e la reazione è stata da grande squadra. Ma di questo siamo consapevoli, sono contento per il gruppo. In campo comunque c’erano ragazzi alla prima partita da titolari come Cellai a cui faccio i complimenti, ha fatto una grandissima gara e non era facile».

NESSUNA DIFFERENZA CON LA JUVE – «Sono d’accordissimo. Loro sono venuti qui carichi per vincere la partita perchè per loro valeva i play-off e quindi forse erano più carichi di noi. Poi dopo i primi 15 minuti non c’è stata partita. Anche sbagliando tanto è stata una grandissima gara per noi».

