Darmian a Sky: «Non era facile, vittoria che ci regala consapevolezza» Le parole del difensore

Intervenuto ai microfoni Sky, Matteo Darmian ha parlato cosi nel post gara di Atalanta Inter.

«Sapevamo che non era facile contro un avversario molto difficile, qui a Bergamo poche squadre porteranno via punti. Bravi a soffrire in molti attimi della partita, è una vittoria importante. Questi tre punti regalano tanta consapevolezza, autostima, qualche punto l’abbiamo lasciato per strada, ma abbiamo sempre ragionato step by step, dimostrando attenzione e razionalità. Non so se è scattato qualcosa, ma abbiamo imparato dagli errori dell’anno scorso. In cui abbiamo perso tante partite e tanti punti, quando giochi per l’Inter non va bene. Quest’anno siamo partiti nel migliore dei modi, il percorso in Champions ci ha dato consapevolezza e autostima. Il gruppo? Alla base di tutto ci deve essere un gruppo forte e solido, stiamo bene assieme, ci divertiamo e questo aiuta. Anche in campo si vede»

L'articolo Darmian a Sky: «Non era facile, vittoria che ci regala consapevolezza» proviene da Inter News 24.

