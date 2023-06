L’esterno dell’Inter Matteo Darmian ha presentato la finale di Champions League tra i nerazzurri e il Manchester City

Darmian ha parlato così a Sport Mediaset verso la finale di Champions League tra Inter e Manchester City:

«Noi nonostante un girone complicato ci abbiamo creduto fin dall’inizio perché conoscevamo le nostre qualità e lo abbiamo dimostrato. Sappiamo di giocare contro una squadra fortissima, dovremo scendere in campo con la giusta determinazione, la giusta attenzione fin dal 1′ e fare la nostra partita cercando di metterli in difficoltà con le nostre armi. Sappiamo l’importanza della sfida di domani. Siamo orgogliosi di essere qua e sicuramente domani daremo il massimo in campo».

