Il jolly difensivo dell’Inter Matteo Darmian è entusiasta dello Scudetto vinto.

Matteo Darmian ha cercato di spiegare a Sky Sport qualche segreto dell’Inter vincente di questa stagione. “La gioia più grande da calciatore, sono orgoglioso dei miei compagni e di chi ha fatto parte di questo cammino. Ognuno con le proprie qualità, soprattutto umane, hanno reso possibile tutto questo, una festa incredibile. Il momento è bellissimo”.

La sua duttilità

“Una mia caratteristica, chiamiamola come vogliamo. Io cerco di mettermi a disposizione della squadra e del mister, di allenarmi nel modo migliore e portare quello che facciamo durante la settimana in campo”.

Darmian Matteo

Su Conte ed Inzaghi

“Sono due allenatori che per la mia carriera sono stati e sono importantissimi. Conte l’avevo già conosciuto in Nazionale, il fatto di arrivare all’Inter e integrarmi con lui è stato più facile. Poi con lui e tutti i miei compagni hanno reso tutto fantastico, abbiamo subito vinto lo Scudetto ed è stato incredibile. Mister Inzaghi è come lo si vede, persona pacata che ti dà tranquillità. Con le sue idee ha fatto crescere ancora tanto questa squadra, non solo me. Ma c’è sempre spazio per migliorare anche se sono un po’ vecchietto. Cerco sempre di fare il massimo e aiutare la squadra”.

Prossimi obiettivi

“Noi cercheremo di migliorare ancora e dare battaglia sempre per poter continuare a vivere queste emozioni. Non ne ho mai abbastanza, è sempre bello viverle e cercheremo di fare del nostro meglio sia in queste ultime 4 partite sia l’anno prossimo. La scarica Un po’ tutti, il segreto è stato il gruppo, qualcosa di speciale fin dal primo momento. Si vedeva che in campo ci divertivamo, che stavamo bene insieme. Così è tutto più facile”.

L’articolo Darmian: “Ecco perché questa è la gioia più grande da calciatore, Inzaghi è come lo si vede” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG