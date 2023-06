Sensazioni da finale di Champions che si sommano a quelle di un derby per l’esterno dell’Inter Matteo Darmian, in passato giocatore del Manchester United.

Matteo Darmian ha spiegato in conferenza stampa il suo stato d’animo alla vigilia della gara contro il Manchester City. “Ho avuto modo di incontrare il City diverse volte, conosciamo le loro qualità dovremo essere determinati e attenti per metterli in difficoltà. Noi come abbiamo sempre fatto porteremo avanti le nostre idee unendo cuore e sacrificio che saranno determinanti. I dettagli faranno la differenza. Ho giocato nel Manchester United, sarà una gara speciale e faremo di tutto per noi, per la società per i tifosi, per portare a casa questo trofeo”.

“Ci sono tante emozioni che ci portiamo dentro, veniamo da un buon finale di stagione, siamo in un buon momento e dovremo dimostrarlo domani scendendo in campo con la giusta determinazione. Sappiamo le loro qualità noi dovremo essere bravi a fare le scelte giuste, ci saranno momenti in cui ci dovremo abbassare e pressarli alti, le scelte saranno determinanti. Il nostro obiettivo è vincere, sarà una gara difficile ma l’affronteremo con la consapevolezza che siamo una squadra forte. Abbiamo italiani in rosa ed è una cosa importante a questi si uniscono altri giocatori di varie nazionalità ma siamo un grande gruppo, stiamo bene insieme e questo lo abbiamo dimostrato in questi anni“.

