Il difensore dell’Inter Matteo Darmian si è espresso ai canali UEFA dopo il pareggio tra nerazzurri e Real Sociedad

Darmian ha parlato così ai canali UEFA dopo la sfida tra Inter e Real Sociedad:

«Indossare la fascia da capitano è stato un grande orgoglio. Quando giochi per un club come l’Inter è sempre un motivo di orgoglio. Vuoi sempre raggiungere certi obiettivi. La Real Sociedad ha giocato molto bene, con un ottimo ritmo. Abbiamo reagito colpo su colpo, purtroppo non siamo riusciti a sbloccare il risultato».

