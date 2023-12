Il centrocampista dell’Inter, Davide Frattesi, ha detto la sua al termine del match pareggiato ieri sera contro la Real Sociedad

Al termine di Inter Real Sociedad, Davide Frattesi è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport.

SUL MATCH – «Abbiamo cercato di iniziare meglio rispetto all’andata, ma sapevamo che sarebbe stata difficile. È una squadra che ha certe caratteristiche, sta facendo bene anche in Spagna. Abbiamo cercato di tenere botta e di uscire alla distanza, non ci siamo riusciti e ce la giocheremo a testa alta con chiunque ci capiterà».

COSA CI LASCIA QUESTA SERATA? – «La squadra è unita e farà la differenza nei momenti difficili, quello è l’importante. Come ho detto ce la giocheremo con chiunque».

CON LA LAZIO SARÀ UN DERBY PER ME? – «Sarà una partita importante come lo sono tutte, per me sarà una partita come le altre».

IL DIALOGO CON INZAGHI CON L’UDINESE? – «So che il mister ha fiducia e me lo dimostra con queste cose. Sono tranquillo come il primo giorno e non c’è assolutamente nessun tipo di problema».

L’articolo Frattesi a Sky: «Inzaghi ha fiducia in me, sono tranquillo, ce la giocheremo con chiunque» proviene da Inter News 24.

