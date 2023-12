L’ex centrocampista dell’Inter, Esteban Cambiasso, ha commentato così il pareggio ottenuto dai nerazzurri contro la Real Sociedad

Intervenuto dagli studi di Sky Sport nel postpartita di Inter Real Sociedad, Esteban Cambiasso ha analizzato così la prova dei nerazzurri ed il pareggio di ieri sera.

LE PAROLE – «Lautaro dal primo? Col senno di poi è facile. Se l’Inter oggi quello che è il mancato è il gol, la Real Sociedad si è difesa col possesso palla, giocando con molta personalità a San Siro ma non ha fatto molte azioni pericolose, Sommer non ha fatto grandi parate. Mancava un gol, e quel gol l’uomo che ci ha abituati a farlo è Lautaro. Bisogna dare merito alla squadra che l’Inter ha affrontato e portarci qualche mese indietro, a quei primi 25 minuti dell’Inter a San Sebastian.

Se andiamo a pensare che queste sono le due squadre che sono passate agli Ottavi, se andiamo alla somma delle partite ha giocato meglio la Real Sociedad. Le partite in mano le hanno avute loro. L’Inter era chiamata ad essere più protagonista, ma non ci è riuscita. Merito della Real Sociedad per il tipo di gioco che fa, fatto di possesso palla destinato all’attacco. Il punto che meno mi è piaciuto è stato questo, il non essere stata protagonista come avrei voluto io e come avrebbe voluto Simone Inzaghi».

L’articolo Cambiasso analizza: «All’Inter è mancato il gol, bisogna dare merito alla Sociedad» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG