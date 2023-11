Matteo Darmian è in procinto di rinnovare il suo contratto con l’Inter, ma nella proposta c’è una clausola particolare

Come rivela calciomercato.com, nel rinnovo di Matteo Darmian con l’Inter è una pura formalità, dato il contributo egregio che il difensore sta offrendo alla squadra.

RINNOVO DARMIAN- Nel contratto di Darmian, infatti, è inserita un’opzione per il rinnovo automatico che il club può attivare per portare al 2025 la scadenza del contratto del classe ’89. Una clausola che Beppe Marotta e Piero Ausilio sono intenzionati a utilizzare e che potrebbero addirittura “scavalcare”, per riconoscere a Darmian anche a livello contrattuale l’importanza del jolly di Simone Inzaghi in queste stagioni. Quindi rinnovo anche a cifre diverse e più alte rispetto a quelle che prevederebbe la clausola. Perché Darmian, giorno dopo giorno, ha dimostrato di meritare tutto quello che si è preso e che sta ricevendo

