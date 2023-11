Il giornalista Paolo Condò si è espresso a margine delle vittorie di Napoli e Milan, con il big match tra Juve e Inter domani

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò parla così del match tra Juve e Inter, attesissimo nella serata di domani.

LE PAROLE– «Oggi contava soltanto il risultato, per via delle molte assenze. Questa è una giornata chiave, perché si affrontano le due squadre in fuga e c’erano due spareggi alle loro spalle, Atalanta-Napoli e Milan-Fiorentina. Il Napoli e il Milan hanno dato due risposte che valgono tre punti, che sicuramente è la cosa più importante che si portano a casa, e che le tengono. Tifano per il pareggio domani sera, nella speranza di accorciare su entrambe le squadre in fuga».

