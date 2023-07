Il jolly difensivo dell’Inter Matteo Darmian è stato una delle note liete della scorsa stagione visto che si è trovato ad occupare un ruolo non suo.

Matteo Darmian ha parlato dell’inizio del precampionato ai canali ufficiali nerazzurri. “È molto bello aver ricominciato, stiamo lavorando bene e ci stiamo preparando al meglio per questa nuova stagione”.

Matteo Darmian

“Gli obiettivi sono gli stessi, puntiamo sempre al massimo perché quando giochi in un Club importante come l’Inter gli obiettivi devono essere quelli e lavoreremo per questo. Quello che conta è fare bene con l’Inter, cerco sempre di venire al campo per migliorare, essere tornato in Nazionale poi è stata un’altra nota positiva dello scorso anno. L’adattamento al nuovo ruolo? Ho lavorato tanto, con i miei compagni è stato anche facile, sono contento perché è andata bene“.

L’articolo Darmian: “Se giochi nell’Inter bisogna puntare sempre al massimo, ho lavorato tanto per adattarmi al nuovo ruolo” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG