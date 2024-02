Il jolly difensivo dell’Inter Matteo Darmian ha ricordato i momenti migliori vissuti in nerazzurro.

Matteo Darmian ha parlato a Radio Tv Serie A di quello che vuol dire vincere uno Scudetto e di tanto altro. “Vincere non è mai scontato, è difficile. Lo Scudetto sarebbe un traguardo importantissimo e ancora più emozionante raggiungendo la seconda stella. Vincerla prima del Milan? Pensiamo a noi stessi e a raggiungere i nostri obiettivi. Quando indossi una maglia così importante hai sempre una grande responsabilità che richiede tanto sforzo. Vincere è l’unico modo per essere ricordati, vincere lo scudetto della seconda stella sarebbe qualcosa di straordinario. Tre momenti nel mio percorso all’Inter? Potrei citare i gol che ci hanno avvicinato allo scudetto del 2020/21, il momento della firma, il percorso che ci ha portato alla finale di Champions League. Ci sono stati tanti momenti, mi auguro che ce ne possano essere anche altri“.

Sul futuro

“Spero di continuare a vestire questa maglia per altri anni, per me è come una seconda famiglia. Arriverà il momento di smettere, non ho ancora pensato al mio futuro post calcio. Mi piacerebbe rimanere in questo mondo, ma a oggi non chiedetemi di fare l’allenatore. L’Inter sarà l’ultima squadra della mia carriera Sarebbe bello, non so cosa succederà nei prossimi anni, ma è un sogno“.

Su Inzaghi

“È una persona piacevole, oltre che un grande allenatore. Lo sta dimostrando, nel momento giusto riesce a dare quella serenità che a volte serve per lavorare meglio”.

L’articolo Darmian: “Vincere non è mai scontato, l’Inter è come una seconda famiglia” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG