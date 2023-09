Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato a Dazn subito dopo il fischio finale del match con la Juve

EPISODI ARBITRALI – «La deviazione di Rabiot era lampante. Ma non voglio fare polemica per creare alibi ai miei giocatori, potevamo fare meglio. Credo che delle valutazioni siano state sbagliate, l’angolo non c’era. Punto. Rosso Kaba Nei miei giocatori c’è correttezza, sicuramente non era calcio di rigore ma nemmeno cartellino giallo per simulazione».

PARTITA – «Penso che avremmo meritato il pareggio, potevamo fare meglio in fase di possesso. Cos’è mancato? Secondo me potevamo far meglio con la palla, abbiamo forzato delle giocate. C’è rammarico perché è stata una partita equilibrata, da pareggio».

PRESTAZIONE – «Il mio rammarico è per il risultato, non per la prestazione. La squadra ha fatto un’ottima gara, la Juve è forte e senza coppe lotterà per lo Scudetto. Abbiamo giocato con personalità però qualcosa abbiamo sbagliato tecnicamente».

POCA INCOSCIENZA – «Sì ed un po’ di qualità, mancava Banda che è un giocatore importante. È anche vero che si giocava in casa della Juve, non era semplice per loro però sapevamo che sarebbero partiti forte».

