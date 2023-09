Spettatori Juve Lecce: la risposta dello Stadium dopo il crollo col Sassuolo. Il dato relativo ai presenti in tribuna

È uno Stadium quasi sold out quello in cui si sta giocando Juve Lecce. Gli spettatori bianconeri presenti sono 37.498, di cui 947 tifosi nel settore ospiti dedicato oggi ai giallorossi, per un totale di 38.445.

Numeri importanti per il turno infrasettimanale. I tifosi rispondono presenti dopo il clamoroso crollo sul campo del Sassuolo.

