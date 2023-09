D’Aversa a Sky: «Non abbiamo preso gol perché Rugani ha toccato la palla col braccio». L’intervista post Juve Lecce

D’Aversa, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juve per 1-0.

RAMMARICO PER LA SCONFITTA – «Non ci dimentichiamo che affrontavamo la Juventus. E’ vero che veniva da sconfitta col Sassuolo, ma è una squadra dal mio punto di vista forte in casa propria. La squadra si è ben comportata in fase difensiva, siamo stati bravi ad andare ad aggredirli in avanti non avendo timore a lasciare spazio alle spalle. Dovevamo far meglio quando avevamo la palla nei momenti di difficoltà della Juventus, ma i ragazzi han fatto la prestazione. C’è rammarico per non aver portato a casa un risultato positivo».

POCA MALIZIA – «Sotto l’aspetto della malizia siamo una squadra giovane e di questo ne paghiamo scotto. Nel momento in cui percepisci che non puoi andare più a concludere, e c’è stata trattenuta, devi cercare di guadagnare un giallo. Non ho rivisto, ma molto probabilmente era rosso perché ultimo uomo… Sotto l’aspetto della malizia dobbiamo migliorare. Siamo qui a recriminare non tanto per la partita che gli ultimi 2 minuti siamo rimasti in 10, ma sul non avere Kaba a disposizione la prossima partita».

NESSUNA SPIEGAZIONE DALL’ARBITRO – «A fine partita sono rientrato per non peggiorare la situazione. Già avevo preso giallo per la situazione del calcio d’angolo che avevo protestato in maniera plateale, ma era evidente che non era calcio d’angolo. E quindi volevo evitare un secondo giallo».

GLI EPISODI – «I ragazzi han protestato su due circostanze evidenti dal campo, ma non dobbiamo crearci alibi. Il calcio d’angolo era lampante che l’aveva toccata Rabiot come era lampante il tocco di mani di Rugani, però da regolamento l’azione è prolungata e avevamo il tempo per rimediare e non prendere gol. Non si è perso gol perché Rugani ha toccato la palla col braccio. Dal campo hanno visto tutti, peccato che arbitro e terna non se ne siano accorti».

LA PROSSIMA PARTITA COL NAPOLI – «Dobbiamo recuperare le energie spese stasera e ragionare sulla partita contro i campioni d’Italia. Non sarà un impegno semplice, ma in Serie A non ci sono partite semplici. Bisogna pensare a recuperare, poi cercheremo di ottenere il massimo da questa partita in casa nostra. Il massimo lo dirà il campo…»

L’OBIETTIVO DEL LECCE – «I ragazzi stanno facendo qualcosa di sopra l’obiettivo da quello che ci aspettava. Lavoriamo tutti i giorni per ottenere il meglio. Nel momento in cui si lavora bene in settimana i risultati si vedono. Da quando sono arrivato non c’è stato allenamento dove i ragazzi mi hanno fatto andare a casa col pensiero di esserci allenati male. Poi la partita può andare bene o male, stasera è andata male, però non posso dirgli nulla sotto l’aspetto dell’intensità e dell’atteggiamento, cose importanti che devono far parte del nostro Dna per cercare di ottenere il nostro obiettivo che è la salvezza. Il fatto che si dica che abbiamo creato poco contro la Juve fuori casa vuole dire che stiamo cercando, nell’opinione pubblica, di cambiare il nostro obiettivo, ma dobbiamo restare coi piedi per terra e pensare alla salvezza».

The post D’Aversa a Sky: «Non abbiamo preso gol perché Rugani ha toccato la palla col braccio» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG