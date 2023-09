D’Aversa: «Con la Juve sarà molto impegnativa. Secondo posto? Ci gratifica». Le dichiarazioni dell’allenatore del Lecce

D’Aversa, allenatore del Lecce, a Sky Sport ha lanciato un messaggio alla Juve, prossima avversaria di campionato, dopo la vittoria col Genoa.

D’AVERSA – «Devo dire che i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro dal primo giorno di ritiro. Vedere quella posizione di classifica ci gratifica. Sappiamo che non ci appartiene e domani la capovolgo…però rimaniamo coi piedi per terra. Abbiamo fatto un passo in più verso il nostro obiettivo. Godiamoci questo momento per qualche ora, poi prepareremo per la partita contro la Juve che sarà molto molto impegnativa. Sassuolo Juve? La guarderò senza far tifo».

