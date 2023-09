L’avvocato Afeltra a Piazza Affari su TMW Radio ha commentato le motivazioni della riduzione della squalifica per l’ex presidente della Juve, Agnelli, in merito alla manovra stipendi.

LE PAROLE – «Ho letto la motivazione e l’ho compresa, pur non avendola approfondita in toto. Per me quel fatto non è tale da costituire violazione della norma sportiva. Non esiste questo tipo di problematica. Secondo me il presidente della Juventus non ha commesso quel fatto-reato. I presidenti approvano i bilanci e li firmano, quando però sono i soci a produrli e redigerli. Andrea Agnelli ha effettuato gli stessi atti che hanno effettuato altri della Juventus che hanno patteggiato, nello stesso periodo».

