L’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa si prepara ad affrontare al Via del Mare la formazione di Inzaghi.

Il Lecce domani ospiterà l’Inter nel suo stadio senza la volontà di partire sconfitti in partenza; Roberto D’Aversa ha cercato di motivare particolarmente i suoi ragazzi in conferenza stampa. “Affrontiamo l’Inter che viene da 9 vittorie consecutive. La situazione meteo può incidere su qualche scelta di formazione. Baschirotto non penso possa avere problemi. Su chi lo affiancherà ci sono due possibilità, sceglierò domani”.

Sui nerazzurri

“I numeri del 2024 sono importanti, può sembrare impossibile fare risultato ma io nell’impossibile nel calcio non ci credo. Qualche aspetto positivo c’è: giochiamo in casa ad esempio. Dobbiamo cercare di mettere in difficoltà una squadra che ha giocato una gara di Champions“. Proprio per questo Simone Inzaghi sembra intenzionato a stravolgere la formazione iniziale rispetto alle ultime partite.

giocatori dell’Inter

Le motivazioni

“Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, dove abbiamo ottenuto 19 punti. Le squadre che lottano per salvarsi qualche colpo contro le big possono farlo. Scenderemo in campo, e con la spinta dei nostri tifosi, cercheremo di dare il massimo sotto l’aspetto dell’intensità. Non è vero che non abbiamo nulla da perdere. Sulla carta è una gara proibitiva, ma dobbiamo giocare dando il massimo e poi vedere come andranno le cose. Dobbiamo affrontare la partita di domani come se fosse la più importante del nostro campionato: vincendo avvicineremmo sensibilmente la salvezza, e non avremo nulla da recriminare alla fine”.

