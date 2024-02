Il tecnico della Juve Massimiliano Allegri parla così in conferenza stampa, così il rivale dell’Inter per lo scudetto ha svelato l’obiettivo

FUTURO E OBIETTIVO «La società all’inizio mi ha chiesto l’obiettivo è tornare in Champions. Futuro legato ai risultati? La società, con Scanavino, Giuntoli e Manno è sempre stata pronta per programmare il meglio per la Juventus. Io e tutti dobbiamo pensare e lavorare, senza distrazione dell’anno prossimo, in vista dell’obiettivo e passare questo momento vincendo anche domani».

