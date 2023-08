L’allenatore del Lecce D’Aversa ha voluto parlare della lotta scudetto 2023-2024, citando anche l’Inter di Simone Inzaghi

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato a Sportitalia della lotta scudetto citando anche l’Inter.

PAROLE – «L’Inter è una squadra forte e penso se la giocheranno loro e la Juventus, che non avrà neanche le coppe. Metto Juve e Inter, poi sotto Milan e Napoli. E sulla Lazio bisogna dire che lo scorso anno hanno fatto un campionato strepitoso, ottimo lavoro del mister. Ripetersi non è semplice, nel complesso della rosa mi sembra che le altre abbiano qualcosa in più».

