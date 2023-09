D’Aversa: «Non dobbiamo guardare la classifica, ma il 2° posto è meritato». Le parole dell’allenatore del Lecce

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha parlato così dopo il successo per 1-0 contro il Genoa che gli ha permesso di superare per una notte anche il Milan.

D’AVERSA – «Stiamo occupando una posizione di classifica che non ci compete. L’entusiasmo non deve trasformarsi in euforia e farci mollare il livello di attenzione e concentrazione, anche se questo secondo posto provvisorio è sicuramente meritato. Classifica Non la dobbiamo guardare, domattina alla squadra farò trovare la classifica capovolta»

