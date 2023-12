Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di David. L’attaccante ha preso una decisione per il suo futuro

Scelta fatta. Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di David. L’attaccante ha preso una decisione per il suo futuro:

come riportato da Nicolò Schira avrebbe già comunicato al Lille di non voler rinnovare il proprio contratto con il club che scade nel 2025. Tuttavia per i rossoneri c’è da battere la concorrenza soprattutto del Newcastle.

