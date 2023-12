Aurelio De Laurentiis ha parlato senza troppi giri di parole in un’intervista al Corriere dello Sport lanciando una frecciatina anche alle altre società tra cui il Milan

«In Italia chi sono i veri imprenditori nel calcio? RedBird sta in America. L’Inter non si sa di chi sia. Chi parla a suo nome fa i conti dei bilanci che… Roma Vorrei avere il piacere di vedere Dan Friedkin e suo figlio in Lega qualche volta»

