Davide Nicola: «Allegri ama il calcio, è straordinario nel leggere l’evoluzione del gioco». Le parole sull’allenatore della Juve

Davide Nicola ai microfoni di Radio Serie A con RDS ha raccontato l’Allegri giocatore e l’Allegri allenatore della Juve.

ALLEGRI – «Massimiliano era una mezz’ala tecnicamente molto forte e dotata. Il suo calcio era propositivo da amante del calcio assoluto quale è. Ha una capacità straordinaria nel leggere l’evoluzione del gioco. Negli ultimi 13 anni è cambiato, come è cambiato il mondo del calcio, come raccontarlo, come viene visto e le metodologie più funzionali. Ogni allenatore vuole vincere e per farlo si devono fare i conti con il proprio modo di intendere il calcio e i calciatori che si hanno a disposizione».

