Bremer pensa solo alla Juve: «Passione e duro lavoro. Giorno dopo giorno». Il messaggio del difensore brasiliano – FOTO

Bremer dopo una prestazione non brillantissima contro l’Inter cerca il pronto riscatto già venerdì sera contro il Monza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer)

Il difensore della Juve, via Instagram, ha svelato la sua ricetta per migliorare e crescere in maglia bianconera. Questo il suo messaggio.

BREMER – «Passione e duro lavoro. Giorno dopo giorno. Ecco come accadrà».

