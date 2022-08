DAZN ha messo a disposizione un modulo che i clienti potranno compilare per chiedere un rimborso dopo i problemi alla prima giornata

DAZN ha reso noto il modulo da compilare da parte degli abbonati per ricevere il rimborso della prima giornata di campionato, tempestata da malfunzionamenti e disservizi della piattaforma streaming che hanno scatenato le proteste veementi dei clienti e non solo.

In attesa del tavolo con i vertici di Agcom e del governo, programmato per il 19 agosto, Dazn pubblica il link per scaricare, compilare e inviare il modulo entro sette giorni per ricevere il rimborso:

CLICCA QUI PER ESSERE REINDIRIZZATO AL MODULO DAZN

L'articolo DAZN, ecco il modulo per chiedere il rimborso proviene da Calcio News 24.

