Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Onyedika del Midtjylland. C’è distanza tra domanda e offerta ma si tratta

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Onyedika del Midtjylland. C’è distanza tra domanda e offerta ma si tratta.

La proposta dei rossoneri, scrivono in Danimarca, si aggira sui 30 milioni di corone danese, circa 4 milioni di euro. Il Midtjylland ha però rifiutato, visto che la richiesta minima è di 60 milioni di corone, circa 8 milioni di euro: secondo bt.dk il Milan comunque è ben disposto a trattare per arrivare al centrocampista nigeriano, salito in cima alla lista delle preferenze. Se ne starebbe occupando Paolo Maldini in prima persona.

The post Onyedika Milan: distanza tra domanda e offerta si tratta appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG