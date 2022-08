Accordo raggiunto con DAZN: rimborso del 50% ai clienti e rassicurazioni sui disservizi. Ecco i dettagli

All’incontro hanno presto parte i vertici dell’azienda, l’Agcom e la governance della Lega Serie A ed è stato stabilito, secondo quanto raccolto dall’Ansa, che Dazn dovrà versare in modo automatico un rimborso ai clienti che hanno incontrato disservizi nel corso delle gare di Lazio e Roma pari al 50% del costo mensile dell’abbonamento, una cifra che dunque parte dai 10 (per abbonamenti ancora scontati) ai 20 euro, per le nuove sottoscrizioni.

Dazn ha poi dato garanzie al Governo, spiegando che il problema tecnico della prima giornata è stato risolto, senza rischio di nuovi disservizi per gli abbonati

