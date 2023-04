Il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato del pareggio in extremis nella partita contro l’Inter

Ai microfoni di Dazn, Paulo Sousa non può che essere soddisfatto della reazione della sua Salernitana, che è riuscita ad acciuffare in extremis il pareggio contro l’Inter di Inzaghi:

SALERNITANA INTER– «Nel primo tempo abbiamo voluto mantenere un certo equilibrio dando iniziativa all’avversario. Abbiamo avuto delle difficoltà sulle corsie esterne, ma poi abbiamo pensato a come pressare più in alto e a come alzare il baricentro. E all’intervallo ho deciso di cambiare. La reazione dei miei ragazzi è stata straordinaria e poi quando c’è unione tutto può succedere. L’Inter ha un portiere che gioca molto bene con i piedi quindi non è facile pressarla, per questo abbiamo fatto ragionamenti diversi inizialmente»

OCHOA– «É un portiere che è sempre nel posto giusto e ha dei riflessi davvero importanti. É un ragazzo che merita tutto il bene del mondo»

PERCORSO DA SUBENTRATO– «Mi sono adattato molto ai giocatori a disposizione. Ovviamente subentrando a stagione in corso è necessario pensare più al risultato nel breve termine e ho cercato di rendere meno complesse anche le mie idee di calcio. I ragazzi stanno lavorando davvero molto bene e lo si vede dai risultati»

