De Vrij ha commentato il pareggio conseguito con l’Inter contro la Salernitana: «Non sono contento per la mia situazione»

Ai microfoni di Dazn, Strefan De Vrij commenta con amarezza non solo il pareggio dell‘Inter contro la Salernitana, ma anche la sua situazione in rosa: l’olandese gioca poco, e in settimana si svolgerà un altro incontro per discutere del rinnovo.

SALERNITANA INTER- «Delusione enorme per il risultato, per come è finita la partita. Si possono dire tante cose, ma se non le chiudi e rimani sull’1-0 può succedere di tutto. Poi entra un cross così ed è il periodo in cui ci troviamo: gira tutto male, entrano anche cross come questo»

PROGETTO INTER- «Se parlo di me, penso che ci sono sempre con la testa, cerco sempre di dare il massimo. Non sono contento per la mia situazione ultimamente, dato che gioco di meno, ma sono scelte del mister. Se parliamo di squadra, oggi l’approccio è stato giusto: abbiamo segnato e abbiamo continuato a giocare cercando il gol, ma ripeto: se non chiudi le partite succede»

RINNOVO– «Questa settimana ci sarà un altro incontro e poi vedremo come andrà»

