Le parole di Gianni De Biasi, attuale ct dell’Azerbaigian, a Tuttosport in vista di Milan Torino:

«I rossoneri con il 4-3-3 che ho visto a Bologna hanno dimostrato di saper far male. Il Toro deve fare in modo di non accettare la parità numerica dietro, e poi limitare le incursioni di Theo Hernandez e gli inserimenti di Reijnders, tra i migliori nella prima giornata. Il Toro non deve essere troppo aggressivo, restare compatto e cercare di ripartire»

