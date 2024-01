Gianni De Biasi, ex allenatore dell’Azerbaigian, ha parlato della sfida scudetto tra Inter e Juventus e delle altre big di campionato

Gianni De Biasi ha parlato del duello tra Inter e Juventus per la sfida scudetto. Ecco le sue parole nella trasmissione Tutti Convocati, su Radio24:

«Chi fa le cose per bene le prepara in estate, con largo anticipo. L’Inter sta portando avanti un progetto da tanto tempo, tutte le altre possono far meglio rispetto a quanto fatto nella prima parte di stagione. Mi riferisco soprattutto al Napoli. L’Inter vince a due e mezzo, la Juventus a due e tre. Poi vedo un distacco abissale tra loro e le altre. La situazione è cristallizzata, da qui in avanti la Juventus può solo crescere».

L’articolo De Biasi è chiaro: «Inter e Juve super, poi c’è un distacco abissale» proviene da Inter News 24.

