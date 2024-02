Mister Gianni De Biasi si è espresso sulla finale di Champions League disputata dall’Inter contro il Manchester City di Guardiola

De Biasi si è espresso così a Tmw Radio rievocando la finale di Champions League persa dall’Inter a Istanbul:

LE PAROLE – «Lo scorso anno ha perso immeritatamente la finale, ha tutte le carte in regola per rifare quel percorso. In ogni ruolo ha un doppione, ha una rosa importante. Inzaghi ha una squadra importante, è molto bravo a gestirla. In campionato non c’è più nulla da dire forse, ora il pensiero è la Champions. Le squadre di Simeone sono toste»

