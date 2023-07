De Biasi: «La Juve conosce pregi e difetti di Allegri, ma l’anno scorso non ha mai giocato». Le parole del Ct dell’Azerbaigian

De Biasi, Ct dell’Azerbaigian, a Radio Bianconera ha commentato la conferma di Allegri alla Juventus.

DE BIASI – «Se il progetto della Juve prevede di continuare con lui bisognerà sedersi al tavolo e capire quali siano le cose che vanno migliorate per puntare in alto. Allegri si è trovato ad affrontare un campionato contro una realtà come il Napoli che nessuno si aspettava. E’ stata una stagione sottotono, ma con le sue attenuanti. Non so se questo possa bastare a giustificare un campionato in cui la squadra non ha giocato praticamente mai, ma tutti quelli che hanno vissuto l’ambiente Juve conoscono i pregi e i difetti di questo allenatore e possono valutarlo meglio di noi».

