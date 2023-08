Gianni De Biasi, ex allenatore del Torino, ha parlato a Tuttosport della partita disputata dalla squadra granata in Serie A contro il Cagliari

PAROLE – «Mi aspetto di più da Bellanova e da altri, e poi bisogna essere più efficaci sotto porta, perché non sempre ti capitano le occasioni che hanno avuto nella partita. È chiaro che se il Torino fosse andato in vantaggio sarebbe cambiata la partita. Un limite dei granata La qualità nelle giocate. Sicuramente qualcuno poteva fare di più, anche perché la squadra è pressoché uguale a quella dello scorso anno, e i calciatori conoscono il calcio dell’allenatore. Ribadisco, però, che la strategia del Cagliari di giocare a specchio ha limitato il Torino e la partita si è messa su binari non facili».

