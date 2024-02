Gianni De Biasi ha guidato il Torino nel passato. Dopo la sconfitta nel recupero con la Lazio, ecco le sue riflessioni affidate al Corriere della Sera

Gianni De Biasi ha guidato il Torino nel passato. Dopo la sconfitta nel recupero con la Lazio, ecco le sue riflessioni affidate al Corriere della Sera.

LA SCONFITTA CON LA LAZIO É UNA DURA BOTTA – «Lo sarebbe se la squadra avesse deluso sul piano del gioco e della prestazione in un momento così importante. Così non è stato, anzi, io ho visto una gran partita: 24 tiri verso la porta, 4 nello specchio. Si è notata una superiorità netta sul piano del gioco che non è stata concretizzata a dovere nel momento di concludere. Nel secondo tempo la Lazio ha potuto colpire con più qualità e poi ha gestito meglio il palleggio in mezzo al campo, una volta sotto nel risultato le cose si sono fatte molto più difficili».

LA CRESCITA DI BELLANOVA – «Ha grande fisicità e dinamismo e sta migliorando partita dopo partita. Deve continuare così con l’obiettivo di proporre sempre più palloni invitanti per Sanabria e Zapata: non sempre le cose potranno girare male».

LOVATO E MASINA – «Masina già quando era a Bologna aveva dimostrato di essere un giocatore importante. Può dare un contributo ottimo in termini di qualità e fisicità, sia come terzo di difesa che come quinto. Lovato è un giocatore ancora giovane, quindi può crescere moltissimo, è di prospettiva, ha una discreta fisicità. Sono due ottimi innesti per i granata».

ZAPATA – «É un giocatore che sa fare gol, non lo scopro io. Nell’ultimo periodo ha ritrovato continuità realizzativa e questo è molto importante: per un attaccante ci sono momenti in cui ogni pallone che tocchi va dentro, e altri in cui il gol non arriva. Contro la Lazio ha avuto una serata meno brillante, ma può starci, rimane un elemento importantissimo per questo Toro».

