Bologna-Verona, i giudizi antitetici di Baroni e alcuni dei suoi giocatori in riferimento a Corriere dello Sport e Gazzetta

Bologna-Verona è andata secondo pronostico. Thiago Motta ha vinto 2-0, il classico risultato, maturato con una rete per tempo ad opera di Fabbian e Freuler. Per i rossoblu conta anche il modo: 2 gol con 3 tiri nello specchio, esattamente gli stessi della squadra veneta. Che dopo il 2-2 con la Juventus che aveva fatto gridare al miracolo per la grande prestazione, non è stata capace di raccogliere quel punto utile per muovere la classifica. Come valutare la prestazione del Verona Ecco i giudizi di due quotidiani sportivi.

BARONI – Opinioni opposte sul merito della condotta del tecnico. Per La Gazzetta dello Sport c’è l’insufficienza piena con il 5: «Un bel passo indietro rispetto ai due pareggi in casa del Monza e contro la Juve. Un solo tiro in porta (punizione telefonata) e un’occasione (regalata) è il triste bottino che riporta indietro da Bologna». Il Corriere dello Sport, al contrario, lo mantiene a galla con il 6: «L’impostazione è ottima, perfetta per affrontare il Bologna. Il gol, com’è ovvio, rovina i piani. Ma resta aggrappato al match».

La differenza di lettura si conferma anche per alcuni giocatori.

CENTONZE – 5 dal Corriere: «Non si propone quasi mai, dalla sua parte arrivano in troppi e deve coprire». 6 dalla Gazzetta: «Reattivo sulla destra l’ex Nantes alla prima da titolare. Non male negli anticipi su Ndoye e anche sulle diagonali difensive, grazie a una buona velocità di base».

DAWIDOWICZ – Il caso più clamoroso. Se la cava con la sufficienza per il Corriere: «Anche per lui qualche difficoltà contro Zirkzee. Va in confusione quando è pressato, costretto a gettare via qualche palla velenosa». Addirittura 4,5 dalla Gazzetta, una visione totalmente opposta: «Ha vita dura il capitano con Zirkzee che lo porta spesso fuori posizione (si veda il raddoppio di Freuler). Anche nei duelli con l’olandese ha spesso la peggio. Dormita insieme a Magnani sul raddoppio».

MITROVIC – Non piace alla testata romana che gli dà 5,5: «Conosce le difficoltà. Non è incisivo e non trova occasioni degne di nota». Gazzetta lo mette addirittura come il migliore in campo col 6,5: «All’esordio in Italia, con il 10 sulle spalle, si piazza alto a sinistra. C’è lui dietro l’azione più nitida (e unica, sprecata da Henry) del Verona, con ripartenza di 50 metri e scarico laterale per Lazovic».

HENRY – Bocciato dal giornale rosa col 5: «Entra nel finale giusto per sprecare un’ottima occasione calciando alla figura di Skorupski». Un laconico 6 dal Corriere: «Poco da raccontare».

