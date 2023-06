Il centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne rivela cosa vuol dire affrontare squadre che giocano col 3-5-2.

Kevin De Bruyne ha parlato in conferenza stampa della finale di Champions League di domani sera contro l’Inter. “È da parecchio che sono in questa squadra, sono stati incredibili gli 8 anni qui, ci sono stati tanti momenti bellissimi. Partecipiamo da tanto tempo alla Champions ma non l’abbiamo mai vinta, ci viene sempre ribadito. Ora vorremmo vincerla: per i tifosi, il club, per noi. Sarebbe eccezionale”.

Uefa Champions League

“Ringrazio l’allenatore dell’Inter ma abbiamo lavorato duro per fare del nostro meglio, abbiamo giocato tante partite e vinto tanti trofei in Inghilterra, tutti sanno come giochiamo, faremo lo stesso domani. Sappiamo come gioca l’Inter, una squadra molto compatta, gioca col 3-5-2 e ha sempre questo sistema con due attaccanti, buon possesso palla e terzini che corrono molto sulle fasce. Sappiamo che difendono benissimo, non sarà una partita aperta, non succede spesso nelle finali, non dobbiamo innervosirci se non ci saranno molte occasioni da gol. Dobbiamo stare tranquilli e fare il nostro gioco, troveremo dei varchi e segneremo. In Premier tante squadre di fascia basse giocano con 5 in difesa, però poche con due attaccanti, ma l’Inter rispetto alle squadre inglesi che adottano la difesa a tre lo fa sempre. Ci vorrà uno sforzo da parte nostra“.

L’articolo De Bruyne: “Ci viene sempre ribadito che non abbiamo vinto la Champions, l’Inter difende benissimo, non sarà una gara aperta” proviene da Notizie Inter.

