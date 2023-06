De Bruyne ha presentato la finale di Champions League tra Inter e Manchester City: le dichiarazioni in conferenza stampa del fuoriclasse belga

De Bruyne ha presentato così la finale di Champions League tra Manchester City e Inter:

«Ringrazio l’allenatore dell’Inter ma abbiamo lavorato duro per fare del nostro meglio, abbiamo giocato tante partite e vinto tanti trofei in Inghilterra, tutti sanno come giochiamo, faremo lo stesso domani. In Premier tante squadre di fascia basse giocano con 5 in difesa, però poche con due attaccanti, ma l’Inter rispetto alle squadre inglesi che adottano la difesa a tre lo fa sempre. Ci vorrà uno sforzo da parte nostra».

INTER – «Sappiamo come gioca l’Inter, una squadra molto compatta, gioca col 3-5-2 e ha sempre questo sistema con due attaccanti, buon possesso palla e terzini che corrono molto sulle fasce. Sappiamo che difendono benissimo, non sarà una partita aperta, non succede spesso nelle finali, non dobbiamo innervosirci se non ci saranno molte occasioni da gol. Dobbiamo stare tranquilli e fare il nostro gioco, troveremo dei varchi e segneremo».

ENERGIE – «Tutti avranno abbastanza energie domani, se sei in forma puoi gicoare tutto l’anno. Mentalmente è più stancante e a volte ci vorrebbe una pausa ma domani non sarà un problema. CI sarà tanta energia da entrambe le squadre, dopo la stagione finirà e ci si potrà rilassare».

SOGNO – «Ogni giocatore sogna di vincere la Champions, se ci si riesce si raggiunge uno dei migliori traguardi di squadra. Competere ogni anno è qualcosa di fantastico, domani possiamo coronare questo sogno».

