Il centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne ribadisce che comunque vada la gara contro l’Inter per la sua squadra sarà stata un’ottima stagione.

Kevin De Bruyne è stato intervistato al termine della finale di FA Cup e ha parlato anche della gara contro l’Inter. “Non sento la pressione, qualsiasi cosa accada abbiamo disputato una grande stagione: proveremo e ci prepareremo per arrivare ad Istanbul nella migliore condizione possibile per giocare un’altra grande partita”.

Josep Guardiola

“E’ stata una stagione incredibile e speriamo di poterla rendere ancora migliore. Abbiamo la possibilità di vincere: ma questo non aggiunge pressione, dobbiamo godercela e fare la nostra miglior partita. Non l’ho ancora vinta, significherebbe molto per me: posso solo prepararmi al meglio e giocare la miglior partita possibile. Triplete? Non ne parliamo molto, abbiamo la possibilità di farlo ma vogliamo prima di tutto vincere la Champions League“.

