De Grandis: «Alternative non all’altezza dei titolari. Il mercato del Milan…». Le sue parole negli studi di Sky

Stefano De Grandis è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per parlare del Milan, atteso questa sera dalla sfida contro la Fiorentina. Le sue parole.

DE GRANDIS – «La Fiorentina gioca bene e affrontarlo in casa è forse più pericolosa che affrontarla al Franchi. Nell’attacco del Milan mancano tanti giocatori e quindi è un reparto che stato praticamente rifatto. Jovic deve per forza fare il titolare. La discontinuità del Milan deriva da un mercato che è stato buono, ma le alternative non si stanno dimostrando all’altezza dei titolari»

The post De Grandis: «Alternative non all’altezza dei titolari. Il mercato del Milan…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG