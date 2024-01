Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, si è espresso su Arnautovic dopo la prestazione vista nella sfida vinta con il Verona

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Arnautovic dopo la prestazione vista con il Verona. Ecco le sue parole:

«Arnautovic non è un Chiesa o un Yildiz, per caratteristiche fisiche è uno che dovrebbe giocare dall’inizio più che entrare a gara in corso. Se subentra e subito perde quella palla, forse è anche una questione di condizione fisica mi viene da pensare. L’Inter avrebbe bisogno di un giocatore più brevilineo ecco »

L’articolo De Grandis: «Arnautovic? All’Inter serve uno più brevilineo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG