Stefano De Grandis ha detto la sua sull’Inter e sulla sessione di mercato estiva che il club vorrebbe condurre, con un focus su Brozovic

Con queste parole Stefano De Grandis descrive la stagione di Marcelo Brozovic all’Inter, ancora capace di attirare su di sè l’interesse di top club:

LE PAROLE- «Brozovic fa tutto bene, ma niente alla perfezione. Era un non specialista, poi è diventato un regista interessante e ora l’Inter sta pensando di cederlo perché ci sono offerte interessanti da top club, non club alternativi. Nella sua seconda parte di carriera ha trovato una specializzazione che non aveva».

L'articolo De Grandis: «Brozovic può attirare l'interesse di top club» proviene da Inter News 24.

