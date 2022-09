De Grandis: «Calabria non in Nazionale? A Mancini non piace molto». Le dichiarazioni del giornalista a Sky Sport

Stefano De Grandis ha commentato la mancata convocazione di Davide Calabria con la maglia della Nazionale. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«La prima cosa che mi viene in mente è che Calabria non gli piaccia molto, va sempre dietro tutti. Con Calabria titolare nel Milan in Nazionale giocava Florenzi, che è la riserva di Calabria. Evidentemente c’è una divergenza di vedute fra Mancini e Pioli.»

