Il giornalista Stefano De Grandis ha trovato diverse similitudini tra Marcus Thuram ed Edin Dzeko.

Stefano De Grandis ha sottolineato a Sky Sport in cosa Lautaro è migliore rispetto ad Osimhen. “L’Inter è collaudata con il classico 3-5-2 di Inzaghi. Ha vinto lo scudetto con questo sistema di gioco ed è arrivata in finale di Champions League l’anno scorso”.

Victor Osimhen

“Il mercato è stato fatto bene, il dubbio era in attacco. Guarda Thuram, ieri ha fatto un assist alla Dzeko e ha anche segnato. Assomiglia sempre di più a Edin, il reparto avanzato sta rispondendo alla grandissima. Come realizzatore puro davanti alla porta, Lautaro è meglio di Osimhen. Victor ha più esuberanza fisica, ma come capacità di trovare la porta, il Toro è meglio”.

