Ecco le parole di Stefano De Grandis, così su Sky Sport 24 si esprime sul Milan: “Una bella partita favorita da una Salernitana che ha iniziato bene, ma che ha lasciato spazio dietro la linea difensiva. Leao lì arriva prima, se tu dai campo al Milan fai il gioco del Milan. Contro la Roma che chiude bene non crede che ci saranno questi spazi. La Roma molto spesso difende con la difesa bassa e gioca ripartendo, ci saranno meno spazi per il Milan“.

Fabio Capello parla alla Gazzetta dello Sport: “Il Milan in mediana ha gente come Tonali e Bennacer che possiedono tecnica, qualità e anche qualche gol nei piedi. Ora che si gioca tanto sugli esterni, se vuoi innescare bene gente come Theo Hernandez, devi avere visione di gioco. Peccato per Maignan: mancherà un portiere di livello“.

