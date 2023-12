Stefano De Grandis ha commentato la doppia corsa del Milan tra campionato e nuova avventura in Europa League: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Stefano De Grandis ha commentato:

«Sento dire spesso, a volte anche nelle interrogazioni all’interno degli studi, se il Milan debba scegliere l’Europa League o di entrare tra i primi quattro posti in campionato. Io credo che il Milan, per la rosa che ha, può puntare l’Europa League e mantenere i primi quattro posti in Serie A. Non credo che il Milan possa fare la scalata verso Juve ed Inter, quindi ha la forza per turnare un pochino, cercare di vincere l’Europa League anche se non è facile. I rischi dello spareggio sono Sporting Lisbona soprattutto e forse il Marsiglia. Le altre sono tutte ampiamente alla portata».

