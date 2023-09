Stefano De Grandis, negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato così della vittoria della Juventus contro la Lazio

PAROLE – «C’è l’Inter, poi le altre a inseguire. Juve senza coppe? Non sono convinto che sia un vantaggio. Da febbraio in poi, se ometti squalifiche e infortuni, può essere un vantaggio. Se hai una sola competizione è difficile far giocare tutti i giocatori forti».

